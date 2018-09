Virada Esportiva de SP vai até às 14h deste domingo A 2ª edição da Virada Esportiva teve início ontem na capital paulista, às 14 horas, e segue neste domingo até às 14h. A programação conta com cerca de 700 atrações gratuitas, espalhadas por 383 pontos da cidade, entre modalidades esportivas tradicionais e brincadeiras. Um dos destaques é o festival de bombas e barrigadas na piscina do Pacaembu. O evento inclui ainda a Viradinha Esportiva. O Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, conta com oficinas, brinquedos e espaços para a prática de esportes para as crianças.