Virada Esportiva deve receber 2,5 milhões de pessoas

Começou neste sábado em São Paulo a terceira edição da Virada Esportiva, promovida pela prefeitura da cidade. Desde às 10h de hoje e até às 20 horas de amanhã mais de duas mil atividades em mil pontos do centro de São Paulo estarão sendo realizadas gratuitamente para a população, com estimativa de participação de mais de 2,5 milhões de pessoas.

A novidade da edição deste ano em relação às anteriores é que os eventos estão concentrados na região central da cidade, com o objetivo de potencializar a participação das pessoas, em locais como Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca e a região da Nova Luz.

Um pouco mais afastada do centro da cidade, mas dentro das atividades da Virada Esportiva, a Represa do Guarapiranga receberá clínicas de rafting e também competições de wind surf, kite surf, stand up paddle e wake surf. A represa tem 28 km de margens e está a 25 km da região central da cidade.

A partir das 18 horas, no Largo do Coração de Jesus (esquina da Rua Glete com Barão de Piracicaba), começará uma apresentação de enterradas, seguida por uma clínica de basquete com jogadores e técnicos. Além disso, jogos de futebol, artes marciais e esportes radicais estão na programação do evento, que pode ser consultada pelo endereço www.viradaesportivasp.com.br.