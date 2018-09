Virada esportiva traz atividades para todos os gostos

No Memorial da América Latina, na zona oeste, a espera chegou a quase uma hora para patinar no gelo. Mas no mesmo local havia opções, como a quadra de squash e a disputa de esgrima que atraiu o casal Carmen Moreno, de 41 anos, e Aurélio Silva, de 37. "Não parece, mas 5 minutos ali já cansa bastante", disse Carmen, depois de vencer o marido.

O campeonato boulder (escalada em rocha) lotou as oito paredes com 120 competidores, alguns de fora do Estado. Todos de sapatilhas nos pés e mãos esbranquiçadas de pó de magnésio (usado para não escorregar). As atividades continuam hoje. "Aqui o que mais conta é estratégia, técnica e força física e mental. Mas todo mundo se ajuda", diz o instrutor de montanhismo Jean Ouriques, de 25 anos, que viajou de Belo Horizonte para participar da Virada.

A Virada Esportiva oferece 2,5 mil atividades distribuídas por todas as regiões da capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.