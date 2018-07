Virada terá esquema de segurança com 4,3 mil policiais

Também haverá 92 pontos de policiamento, sendo os principais - com efetivo a pé e motorizado - nas praças Princesa Isabel, República, Sé, largos do Arouche e São Bento, e avenidas Rio Branco e São João. Nas demais áreas com eventos na capital, o policiamento será feito somente com viaturas. O policiamento da cidade será iniciado às 15 horas de hoje e tem término previsto para a zero hora de segunda-feira.

Além dos policiais civis e militares, guardas civis metropolitanos e agentes fiscalizadores da Prefeitura de São Paulo complementarão o trabalho. A Virada Cultural será realizada na região central da Capital e, de acordo com a PM, áreas como o Parque da Luz, passando pela avenida Duque de Caxias, Largo do Arouche, Praça Roosevelt, Largo São Francisco e Santa Ifigênia serão interditadas.