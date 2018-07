Viradouro é a última escola a desfilar no Rio A escola de samba Viradouro fecha os desfiles do último dia do carnaval carioca de 2009. A agremiação vai misturar a Bahia com biocombustíveis. Em 2008, a escola ficou em 7º lugar. Um problema nas fantasias do mestre-sala e da porta-bandeira da Viradouro atrasou o desfile. Resolvida dificuldade, a escola entrou na avenida.