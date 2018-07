Viradouro encerra carnaval do Rio com seis bailarinas A Viradouro encerrou na manhã de hoje a festa do carnaval de 2009 no Rio. Trovão da Bonança foi o último carro alegórico da Viradouro. Seis bailarinas sacudiam saia de escultura do carro. O Xangô de Salgueiro foi destaque do carro. A culinária baiana não ficou de fora do carnaval da Viradouro. O carro da moqueca trouxe uma baiana mexendo um panelão com mulheres vestidas de camarões ao redor. A rainha Juliane Almeida substituiu a atriz Juliana Paes, que este ano decidiu não desfilar, mas apenas acompanhar a festa.