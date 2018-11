Virgin apresenta aeronave que lançará vôos ao espaço

A empresa britânica Virgin Galactic inaugurou nesta segunda-feira, 28, a WhiteKnightTwo (WK2), a aeronave que levará ao espaço, no ano que vem, sua primeira espaçonave comercial, a SpaceshipTwo. Batizada de Eve, em homenagem à mãe do dono da empresa, Richard Branson, a WhiteKnightTwo foi desenvolvida durante quatro anos no Deserto de Mojave, no Estado americano da Califórnia. De acordo com a Virgin Galactic, a aeronave terá como função transportar a espaçonave a uma altura de 15 km, de onde a lançará para o espaço. Em questão de segundos, os turistas espaciais vão voar a uma velocidade três vezes superior à do som até que a nave atinja uma distância de 110 km da Terra. Ausência de gravidade Durante cerca de cinco minutos, os turistas vão poder deixar seus assentos para viver a experiência da ausência de gravidade e observar o espaço através de grandes janelas circulares, situadas nas paredes e no teto da fuselagem. A nave iniciará em seguida o retorno à Terra. Serão vôos suborbitais, que atingem o espaço, mas não chegam a realizar uma volta completa em torno do planeta. O primeiro vôo deve transportar oito turistas espaciais, que pagaram US$ 200 mil para garantir um lugar a bordo. Entre eles está o brasileiro Bernardo Hartogs, de 53 anos. A Virgin Galactic promete aos turistas espaciais uma experiência "intensa, maravilhosa e verdadeiramente inesquecível". A SpaceshipTwo ainda está sendo fabricada. A Virgin espera operar os primeiros testes com a WhiteKnightTwo na segunda metade deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.