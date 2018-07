Virgin Media é vendida por US$15,75 bilhões a concorrente de Murdoch

As companhias anunciaram a operação no fim da terça-feira, após a Virgin Media --segunda maior operadora de TV a cabo do Reino Unido depois da BSkyB, de Murdoch-- ter confirmado a proposta da Liberty horas antes.

Incluindo dívida, o negócio é avaliado em mais de 23 bilhões de dólares e permitirá à Liberty entrar em um dos mercados de telecomunicações mais competitivos da Europa, onde já atua em outros 11 países.

(Por Kate Holton)