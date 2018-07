Visa contrata Charles Scharf, do JPMorgan, como presidente

O conselho da Visa há muito buscava um sucessor para Saunders, 66, que presidiu a companhia desde 2007 e devia se aposentar em breve.

Scharf, 47, foi membro do conselho da Visa de 2007 a janeiro de 2011.

Conhecido como Charlie, Scharf foi transferido das operações de banco de varejo do JPMorgan para seu braço de private equity em 2011, após o banco realocar vários executivos da unidade de banco de varejo em esforços para elevar seus lucros.

Scharf trabalhou de perto com Jamie Dimon, presidente do conselho e presidente-executivo do JPMorgan, quando os dois eram funcionários do Citigroup na década de 1990. Scharf seguiu Dimon e se juntou ao Bank One, baseado em Chicago, que foi comprado pelo JPMorgan em 2004.

Scharf é atualmente diretor de gestão do One Equity Partners, que gere 10 bilhões de dólares em investimentos e compromissos para o JPMorgan Chase.

"Acreditamos que a experiência de Scharf em gestão de larga escala é adequada (...) e nossas verificações iniciais foram positivas em relação a seu estilo de liderança", escreveu o analista Jason Kupferberg, do Jefferies, em nota a clientes.

A experiência de Scharf com o JPMorgan também ajudará a Visa. O banco é o maior emissor de cartões da Visa e é responsável por cera de 10 por cento de seu lucro, disse Kupferberg.