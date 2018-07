Visita de Kim a tropas aumenta tensão entre Coreias

Kim disse às tropas de artilharia estacionadas próximas de águas disputadas que tem visto vários confrontos sangrentos nos últimos anos e que "a guerra pode estourar agora".

A visita de Kim e o fim do armistício são parte da retórica norte-coreana contra as sanções da ONU da semana passada, em represália ao teste nuclear de 12 de fevereiro. Pyongyang também prometeu atacar os EUA com armas nucleares. As informações são da Associated Press.