Visita em 2007 mudou tática para conter saída de fiéis

CIDADE DO VATICANO , O Estado de S.Paulo

Desde a visita do papa Bento XVI ao Brasil em 2007, a Igreja Católica no País foi obrigada a mudar radicalmente de estratégia para frear a perda de fiéis para os movimentos evangélicos. Seis anos depois, a CNBB avalia que a perda de católicos conseguiu ser estabilizada e aponta até mesmo uma queda nos seguidores da Igreja Universal do Reino de Deus. "Fomos provocados e tivemos de reagir", declarou o presidente da CNBB, cardeal d. Raymundo Damasceno Assis.

Um dos pontos principais da visita do papa ao Brasil foi justamente a situação da Igreja, diante do avanço de movimentos evangélicos. Bento XVI fez questão de levantar o assunto com os bispos que, por sua vez, passaram a trabalhar em uma nova estratégia. "Há hoje um fenômeno da volta de muitos que haviam optado pelas igrejas evangélicas e que, agora, retornam ao catolicismo", indicou o cardeal.

Segundo ele, o número de católicos deixando a Igreja foi "estabilizado". "A Igreja foi provocada, fomos desafiados. Esse fenômeno da explosão de evangélicos nos fez reavaliar nossa metodologia e nossa maneira de trabalhar", indicou d. Damasceno, que hoje se despede do papa.

Segundo o cardeal, os últimos números indicam a existência hoje de 30 a 40 milhões de evangélicos no Brasil, contra cerca de 150 milhões de católicos. Mas, realista, admite que a Igreja falhou ao não estar presente por anos nas periferias das grandes cidades, dando espaço para os grupos evangélicos. Para d. Damasceno, os evangélicos entenderam logo que ali havia um público-alvo. "Quem é que não quer se reunir, cantar", questionou. "Havia um vazio da Igreja Católica nesses locais."

Hoje, a estabilização do número de fiéis estaria ocorrendo por dois motivos. O primeiro é o maior uso de meios de comunicação pela Igreja. Outra medida foi criar redes de comunidades para ajudar as paróquias a atingirem um número maior de pessoas.

D. Damasceno admite que a carência de padres é um obstáculo. "Temos 22 mil padres para 200 milhões de pessoas." Segundo o cardeal, o sistema de redes de Igrejas poderia ajudar a superar esse obstáculo. Mas d. Damasceno nega que o celibato seja o entrave para aumentar o número de padres. "Esse não é o problema. Igrejas que permitem o casamento também sofrem com isso. Podemos até debater esse assunto. Mas a solução não está aí."

Pragmático, o presidente da CNBB ainda é mais enfático: "Não será a eleição de um eventual papa brasileiro que aumentará o número de católicos no Brasil. Hoje, as pessoas se tornam católicas por opção. Não pela tradição." / JAMIL CHADE