Visitantes com ingresso encontram Hopi Hari fechado

O empresário Mayko Rei da Silva saiu do Rio de Janeiro acompanhado do filho de 6 anos e de dois sobrinhos, com 10 e 12 anos, para ir ao parque. Ao chegar, foi encaminhado a um balcão de informações onde soube os motivos do fechamento do parque e teve a opção de trocar seus ingressos por dinheiro ou por uma nova data. "É lamentável. Saí do Rio de Janeiro com reservas em hotel e passaportes para os dias 2 e 3. Ontem à tarde telefonei para cá para saber se o parque estava funcionando e me informaram que abriria normalmente", disse.

Dono de uma agência de turismo revendedora dos passaportes para o Hopi Hari, o empresário disse não ter recebido nem um e-mail ou telefonema para suspender a venda dos ingressos. Silva calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil entre diárias, combustível, passaportes, alimentação e pedágio. "Sem contar a frustração. Não tem o que pague ver o filho da gente chorando". Silva fez um pequeno relatório por escrito ao parque, que prometeu uma resposta em até sete dias.

O dentista Marco Antonio Manzano, de Manaus, estava com a família em São Paulo e cumpria agenda profissional. Aproveitou o aniversário do filho de 11 anos para levar suas três crianças ao Hopi Hari. Mas ontem soube que o parque estaria fechado. "Tínhamos conhecimento, mas como vamos voltar para Manaus, vim pegar meu dinheiro de volta", disse. Manzano foi ressarcido. "Se o parque estivesse aberto eu teria vindo, mas confesso que com muita angústia", afirmou. "O parque perde totalmente a credibilidade depois de uma coisa dessas. Como vou entrar em um brinquedo com tranquilidade sabendo que o que ocorreu não foi fatalidade, mas irresponsabilidade?".

O Hopi Hari informou, por meio de assessoria, que os visitantes com passaportes comprados para o período em que o parque estiver fechado podem pedir seu dinheiro de volta ou a remarcação da visita. Não é necessário ir até o parque, há dois canais pelos quais a solicitação pode ser feita: pelo e-mail fale@hopihari.com.br ou pelo telefone 0300-789-5566. Os pedidos de ressarcimento de despesas extras como pedágio, combustível e outros serão analisados caso a caso.