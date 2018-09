Visitantes do País todo se reúnem em festival de Itu

A movimentação de chegada começou por volta das 10 horas. A primeira leva de espectadores veio de todas as partes do Brasil, composta por estudantes, músicos, advogados, designers, de 18 a 30 anos de idade. Os mais jovens devem formar a maior parte do público do festival, que espera por volta de 60 mil pessoas nos próximos três dias.

Gargalo

Depois do clima, o trânsito para chegar à Fazenda Maeda é o segundo fator mais preocupante. O acesso ao festival é por uma estradinha que sai da SP-075 e deve ficar engarrafada já pela manhã de hoje. Segundo o capitão Edilson Simeira, da Polícia Militar de Sorocaba, o festival está preparado para receber o público.

A ideia da organização é que os visitantes deixem os carros nos dois bolsões de estacionamento e usem o traslado do SWU para chegar aos palcos. O estacionamento dentro do festival chega a R$ 100 para veículos com menos de quatro pessoas.

Na entrada do festival, todos os carros passam por uma revista rigorosa para que sejam barrados alimentos perecíveis, bebidas alcoólicas e outros itens proibidos no regulamento. Lá dentro, a lata de cerveja custa R$ 5 e o almoço, R$ 30. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.