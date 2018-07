Vista de redação só será viável no próximo Enem

De acordo com o MEC, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) apresentou suas razões ontem, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU). A defesa do órgão se baseia, entre outros argumentos, em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em agosto do ano passado com o Ministério Público Federal e homologado pela Justiça Federal antes da realização do exame.

Segundo o documento, o Inep se compromete a dar vista das provas a todos os estudantes inscritos apenas a partir deste ano, uma vez que ainda não há capacidade técnica para encaminhar a redação a todos candidatos. Agora, em 2012, a ideia do MEC é de que exista um recurso digital para que os estudantes consigam ver a correção da redação no próprio site do Enem, onde se consulta o boletim de desempenho.

A 22.ª Vara Federal do Rio de Janeiro afirma que já recebeu o posicionamento do MEC. A decisão do juiz pode sair a qualquer momento.

Para o procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho, autor do pedido do MPF, o TAC não responde às circunstâncias atuais. "A resposta do MEC não explica a falta de critério da correção do exame, que é agravada pela mistura da nota objetiva com a redação", afirma.

Anteontem, o Estado revelou que o MEC admitiu ter alterado a nota da redação de 129 candidatos do Enem por "erro material". O Centro de Seleção e Promoção de Eventos (Cespe), que integra o consórcio responsável pela correção do exame, publicou em seu site um tira-dúvidas e um esclarecimento sobre as redações. Segundo o texto, as redações foram corrigidas 8,2 milhões de vezes e o "procedimento de avaliação seguiu critérios rigorosos, com o monitoramento remoto dos corretores". De acordo com o Cespe, pelo menos 379 mil textos - 4,6% do total - foram corrigidos três vezes.