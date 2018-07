Visto Brasil-EUA passa a ser de 10 anos

O plenário do Senado aprovou ontem, em votação simbólica, o acordo bilateral entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos que prevê a ampliação do visto americano de 5 para 10 anos. O acordo - e o aumento da validade do visto - já havia sido aprovado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) e deve entrar em vigor em março.

A matéria tem caráter terminativo e vai a promulgação. "Agora é só questão burocrática de comunicação aos órgãos de emissão de visto", afirmou o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), relator do texto na comissão.

O acordo firmado entre os dois países prevê ainda que a ampliação da validade do visto vale também para os americanos que vierem ao Brasil.

O acordo de 10 anos passa a valer para os que viajam a turismo ou a negócios para "ingressar, transitar, permanecer e deixar o território do outro Estado dentro de períodos de permanência definidos em suas respectivas legislações nacionais".

Nos Estados Unidos, segundo a embaixada americana, não é necessária a aprovação pelo Congresso, já que se trata de decisão dos Departamentos de Estado e de Segurança Interna. O governo americano, porém, só esperava a confirmação do aumento do prazo de validade do visto brasileiro para os cidadãos americanos para confirmar a reciprocidade.

O visto americano já teve validade de 10 anos, mas em 2000 o prazo caiu pela metade. A validade do visto americano para cidadãos brasileiros foi alterada cinco anos depois de o Brasil ter aprovado lei alterando o Estatuto do Estrangeiro e concedendo vistos de apenas cinco anos para todos os países.

Segundo a Embaixada dos EUA no Brasil, 472.950 brasileiros solicitaram vistos em 2009. A embaixada não informa o porcentual de vistos concedidos. São Paulo foi o Estado com maior número de vistos solicitados no ano passado: 267.406.

O custo para a concessão e ou renovação do visto é de R$ 38 (agendamento da entrevista) e de US$ 131 (convertidos em real de acordo com a cotação da moeda).