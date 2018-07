Visto para os EUA fica mais rápido e barato

Além de diminuir as taxas, os Estados Unidos inaugurarão no próximo dia 7 novos Centros de Atendimento aos Solicitantes de Vistos, que coletarão dados biométricos (digitais e foto) antes do comparecimento a um consulado ou à embaixada, na capital federal, o que deverá diminuir as filas. As cidades contempladas serão Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Na capital paulista, os novos centros serão abertos em Pinheiros, na Zona Oeste e na Saúde, na Zona Sul.

Segundo a missão diplomática americana no Brasil, o novo sistema funcionará das 7h às 18h em dias úteis, e das 13h às 18h aos domingos. Apenas quem for solicitar o visto pela primeira vez deverá comparecer duas vezes à representação americana.

O pedido do visto será feito da seguinte maneira:

- Preenche-se o formulário DS-160.

- É necessário que se pague a taxa de US$ 160, o que pode ser feito pelo site (com cartão de crédito) por boleto bancário, em dinheiro (em qualquer agência do Citibank) ou por telefone.

- Após efetuado o pagamento, agenda-se a entrevista pelo site ou call center. Deve-se comparecer, então, a um dos Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto, a fim de que sejam coletados os dados biométricos. Nessa visita, o solicitante deverá levar o passaporte válido e a página de confirmação do formulário DS-160.

- Os solicitantes que tiverem até 15 anos ou mais de 66 não precisam se submeter à coleta de impressões digitais, mas devem ter em mãos a página de confirmação do formulário e fotografia 5x7.

- Depois disso, deve-se comparecer à entrevista na embaixada ou um consulado, se assim for solicitado.

- Por fim, caso o pedido do visto seja deferido, recebe-se o passaporte com visto em casa ou em local escolhido. As informações são do Estadão.com.br