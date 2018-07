Vistoria para carros com final 5 e 6 termina amanhã Termina amanhã o prazo para a inspeção veicular ambiental dos veículos com placas finais 5 e 6. O proprietário que perder o prazo terá com o licenciamento bloqueado até receber o selo de aprovação. Neste ano, a inspeção de ruído, realizada em todos os veículos, será considerada item de reprovação. A análise do ruído começa na pré-inspeção visual. Caso seja detectado algum problema, o veículo será encaminhado para a medição com o Medidor de Nível Sonoro (MNS). Veículos aprovados na medição de gases e reprovados na de ruídos não receberão o selo e deverão retornar para uma nova inspeção completa, de gases e ruído.).