Vistos do alto, deltas de rios viram 'arte moderna'

Deltas de rios

Algumas destas imagens mais parecem obras de arte de pintores modernos, mas elas são fotografias, tiradas de satélite, do delta de diversos rios famosos no mundo. Vistos do espaço, esses rios também lembram veias de sangue, que cruzam diversos continentes até chegarem ao mar.

Cerca de 500 milhões de pessoas moram ao redor destes famosos rios - ou uma em cada 15 no planeta.

"Estas imagens mostram a variedade de formatos dos deltas dos rios", diz Helene Burningham, da University College London, especialista em geografia física.

"Os deltas oferecem uma série de ambientes valiosos, como terras alagadas que geram ecossistemas", diz a especialista.

"O delta do rio Ganges-Brahmaputra se estende por vastas áreas do sul de Bangladesh e do leste da Índia, e é uma das regiões mais populosas do mundo."

Mas ela destaca que o grande acúmulo de povoados ao redor de alguns destes deltas é perigoso, já que estes vilarejos e cidades passam a ser suscetíveis a inundações. Erosão e aquecimento global também são ameaças constantes nessas paisagens, que vistas de satélites não parecem tão perigosas assim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.