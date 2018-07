Vital do Rêgo é eleito presidente da CPI da Petrobras no Senado A CPI da Petrobras elegeu nesta quarta-feira o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) para presidir os trabalhos de investigação e ele já marcou para esta quarta uma nova reunião da comissão para analisar a aprovar o plano de trabalho da CPI, que será apresentado pelo senador José Pimentel (PT-CE), líder do governo no Congresso e escolhido como relator da comissão. O governo quer dar agilidade aos trabalhos da CPI da Petrobras no Senado, onde tem maior controle sobre os aliados.