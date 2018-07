Vítima baleada na Rua 25 de Março é mulher, diz hospital Uma pessoa foi baleada no início da tarde de hoje durante um assalto em um prédio na Rua 25 de Março, região central de São Paulo. O Corpo de Bombeiros havia informado anteriormente que a vítima era um homem, mas a assessoria de comunicação da Santa Casa afirmou que a pessoa baleada é uma mulher, identificada como Shyine Meiro, de 54 anos. Segundo o hospital, o estado de saúde da vítima é grave e ela passa por cirurgia no pronto-socorro da Santa Casa. De acordo com informações da Polícia Militar, dois assaltantes renderam um zelador, invadiram o prédio, que seria residencial, e roubaram um apartamento no 6º andar. A circunstância e que a vítima foi baleada não foi esclarecida. Logo depois, os dois homens que teriam roubado o apartamento foram presos e levados para o 1.º Distrito Policial (Sé). Com eles foram apreendidas uma arma e dinheiro, o qual a polícia não quantificou.