Vítima baleada no Itaim-Bibi é PM A pessoa baleada na manhã desta quinta-feira, 6, em um assalto no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo era um policial militar. Ele foi socorrido por um taxista e levado ao Hospital São Luiz do Itaim em estado grave, segundo um PM que atendeu a ocorrência. Os bandidos fugiram. De acordo com a polícia, o soldado dirigia um Astra preto quando foi abordado por dois homens em uma Blazer verde na Avenida Leopoldo Couto de Magalhães Júnior. Eles balearam o PM e fugiram, deixando para trás um celular e uma bolsa, que pertencia à mulher que acompanhava a vítima. Ela não foi atingida.