Vítima da Kiss internada em UTI fala com pai pela 1ª vez Em meio ao drama dos 143 feridos hospitalizados no Rio Grande do Sul, vítima da tragédia da boate Kiss, de Santa Maria, a família de Ana Carolina da Costa, de 18 anos, internada no Hospital Santa Clara, em Porto Alegre, teve uma boa notícia. O pai da jovem, Adilton Jorge da Costa, conversou com a filha. "Ela já está sussurrando umas palavras", afirmou Costa, que na véspera tinha conversado com Ana Carolina por meio de bilhetes.