Vítima de acidente em parque é internada mais uma vez Uma das vítimas do acidente do Playcenter recebeu alta hoje e deixou o hospital onde estava internada durante a tarde. Outra jovem, porém, voltou a ser internada no último fim de semana com dores no tórax. Ela permanece em observação, segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital Metropolitano.