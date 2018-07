Vítima de acidente em parque no Rio continua internada A adolescente Daiane Mesquita, de 17 anos, vítima do acidente com um brinquedo do parque de diversões Glória Center, no último domingo, continua internada em estado muito grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria municipal de Saúde, a jovem sofreu traumatismo craniano e não há previsão de alta.