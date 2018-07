Vítima de acidente em parque no Rio deixa hospital Recebeu alta na manhã de hoje uma das vítimas do acidente no parque de diversões Glória Center, no domingo, que deixou dois mortos e outros sete feridos. Francine Januário Santana, de 20 anos, deixou o hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.