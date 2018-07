Vítima de acidente em São Caetano-SP tem alta médica O paciente Tiago Augusto de Paula teve alta médica hoje, informou a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC. Ele era um dos passageiros do ônibus que tombou na Rua Felipe Camarão, em São Caetano, e acabou caindo sobre a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ontem.