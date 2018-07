Vítima de acidente sobrevive 5 dias em montanha chupando água de cabelo

Uma americana de 52 anos sobreviveu após ter passado cinco dias sob chuva, frio e granizo, com fraturas nas costas sofridas em um acidente de carro nas Montanhas Rochosas, no Estado do Colorado.

Cynthia Hoover dirigia sozinha quando perdeu o controle para desviar de um veado e acabou despencando de um barranco, indo parar em um trecho que não era visível da estrada.

No acidente, Cynthia teve 11 costelas e várias vértebras fraturadas, e o pulmão perfurado. Ainda assim, ela conseguiu sair do carro e conseguiu se arrastar por mais de 130 metros até encontrar abrigo perto de uma mina abandonada que é uma atração turística local.

Para se hidratar, ela chupava seu cabelo molhado pela chuva.

'Independente'

Na última terça-feira, cinco dias depois do acidente, um grupo de turistas ouviu seu pedido de socorro quando visitavam a mina.

"Foi em uma pausa entre nossas conversas que ouvimos uma pessoa gritar e dizer: Socorro!", contou John Northern, o guia que acompanhava os turistas, à emissora de TV local 9 News.

Cynthia foi então levada a um hospital na cidade de Denver, onde ainda está internada, mas passa bem.

"Ela é uma mulher muito forte e independente", disse sua irmã, Rhonda Adams, ao jornal Denver Post. "Ela é cheia de vida e feliz 99,9% do tempo."

"Ela tem dois filhos e dois netos, e sobreviveu pensando 'Tenho que superar essa porque tenho todas essas pessoas na minha vida'", afirmou a irmã.

Cynthia não havia sido dada como desaparecida porque morava sozinha e costumava dirigir com frequência pela região.