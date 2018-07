Vítima de agressão no carnaval morre em Salvador

Segundo informações de familiares, da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, Ramos havia deixado o camarote, localizado no bairro de Ondina, com um amigo e caminhado até o bairro vizinho do Rio Vermelho, para pegar um táxi. A dupla foi abordada por dois assaltantes, que levaram um cordão de ouro do amigo do médico. Ramos reagiu, mas foi agredido, bateu a cabeça no chão e, já desacordado, sofreu chutes dos assaltantes. Os criminosos ainda não foram identificados.

Internado com traumatismo craniano, o médico, filho do ex-prefeito de Juazeiro Rivadávio Espínola, foi submetido a três cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi transladado para a cidade natal, onde será enterrado. O atual prefeito, Isaac Carvalho, decretou luto oficial de três dias no município.

Com a morte de Ramos, o total de homicídios nos circuitos do carnaval de Salvador este ano chegou a três durante os seis dias de festa - na folia de 2012, foi registrado um assassinato nos três circuitos oficiais.