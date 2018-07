Vítima de atropelamento na JK deixa o hospital

Seu noivo, Ricardo Miranda, que também foi atingido no acidente, permanecia no Hospital das Clínicas. Uma terceira vítima, Felipe Fatore, teve fratura exposta no pé e perdeu parte de um dedo, mas foi liberado no próprio domingo.

O motorista do carro que os atropelou, Nacib Mohamed Orra, de 20 anos, foi solto na quarta-feira após pagar uma fiança de R$54,5 mil. Orra atingiu as três pessoas após invadir um ponto de ônibus na calçada. Ele dirigia um Honda Civic, mas não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O jovem negou-se a prestar depoimento, optando pelo direito de falar somente em juízo, mas teria dito informalmente à polícia que pegou o carro dos pais sem autorização e consumiu três doses de uísque antes do acidente.