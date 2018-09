Vítima de bala perdida no RJ passa bem, diz secretaria Aneandra Rodrigues Moreira de Assis, atingida de raspão por uma bala perdida durante uma perseguição policial na manhã de hoje, no Largo do Bicão, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, passa bem, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), bandidos teriam tentado assaltar um posto de gasolina na região quando foram surpreendidos por policiais.