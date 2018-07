Vítima de caminhão desgovernado na BA recebe alta

Uma criança de 6 anos, que estava internada no Hospital Geral do Estado, teve de amputar uma das pernas devido aos ferimentos. O menino recebeu alta hoje. Outra criança, de 10 anos, que teve traumatismo craniano, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e seu estado de saúde está estável. No Hospital do Subúrbio continua internados outra criança de 8 anos, com trauma de bacia, e outra de 4 anos, que teve fratura na mandíbula.