Vítima de crime no PR mantém depoimento sobre o autor A estudante Monik Pegorari de Lima, ferida com tiros na coluna e na perna em janeiro, no Morro do Boi, em Matinhos, litoral do Paraná, repetiu hoje que o auxiliar de serviços gerais Juarez Ferreira Pinto foi o autor dos disparos que também mataram seu namorado, Osíris Del Corso. Ela não acredita na veracidade das palavras do ex-vigia Paulo Delci Unfried, que confessou o crime ontem. Com Unfried, a polícia encontrou o revólver calibre 38, de onde os tiros partiram. "Não tem nada a ver, quem atirou, quem fez isso foi o Juarez", afirmou Monik. Ela não consegue mover as pernas desde o dia do crime.