Vítima de deslizamento ganha R$ 100 mil na loteria

Moradora do Bumba, em Niterói (Região Metropolitana), Ana Paula viu, na noite de 7 de abril, dezenas de casas de vizinhos e amigos serem soterradas por uma avalanche de lama e lixo. A tragédia deixou 51 mortos e centenas de famílias sem casa. A dela foi interditada pela Defesa Civil e prefeitura já avisou que vai ser demolida. Sem ter para onde ir, ela continua morando lá. "Não tem jeito, não tenho opção. Mas não tem perigo não, a casa não vai desabar não", confia.

Assustada com a repercussão da notícia do ganho inesperado, ela disse que está com medo de dar entrevistas. "Minha família está com medo de sequestro, todos sabem onde a gente mora", disse. Apenas uma certeza ela tem: vai procurar logo uma casa segura para morar.