Vítima de explosão no Conjunto Nacional recebe alta Após 50 dias, Rildo Elias Soares, uma das vítimas da explosão na parte externa do Conjunto Nacional, em São Paulo, recebeu alta na tarde de hoje, segundo a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, onde ele estava internado desde o dia 22 julho, dia do acidente. Soares teve queimaduras em 15% do corpo, fratura exposta na perna direita e chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em estado grave. No dia do acidente, ele foi submetido à cirurgia e depois seu quadro se agravou. Porém, segundo o hospital, ele foi melhorando gradativamente. Por conta da explosão, Santo Galli Sobrinho, o outro homem que também trabalhava no local, teve 60% do corpo atingido por queimaduras de até 3º grau e, após passar vários dias internado, morreu devido a um quadro infeccioso.