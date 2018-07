Vítima de homicídio teve ficha consultada, diz delegado O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Marcos Carneiro Lima, afirmou, nesta quinta-feira,que há comprovação de que em pelo menos um caso uma das vítimas da atual onda de violência teve os antecedentes criminais consultados pouco antes de ser assassinada, o que seria um indício da atuação de policiais no crime. A declaração foi dada durante a posse do novo secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, no Palácio dos Bandeirantes.