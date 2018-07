Vítima de roubo acaba presa ao dar queixa em Sorocaba Depois de perder R$ 80 mil num assalto, um comerciante de 23 anos acabou preso, ontem, em Sorocaba, cidade a 92 quilômetros de São Paulo. Ele registrava o roubo no plantão da Polícia Civil quando os agentes constataram que o comerciante tivera a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia e era procurado pela Justiça. Ele foi levado para a cadeia pública de Pilar do Sul. Os ladrões que o renderam com uma arma e fizeram sua família refém não foram encontrados.