Vítima de sequestro é achado morto

Policiais de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, encontraram na sexta-feira o corpo do aposentado Emílio Munaro, de 70 anos, sequestrado no dia 31 de agosto em sua residência, em Cajamar. A localização do corpo foi possível após a prisão de uma pessoa, às 17h de sexta, numa chácara em Santana de Parnaíba.

O sequestrador levou os policias a uma área perto da casa onde estava enterrado Munaro. Na sexta-feira, a polícia prendeu mais sete pessoas - duas foram liberadas por falta de provas. De acordo com o delegado da Seccional de Franco da Rocha, Rogério Thomaz, três suspeitos continuam soltos. "É uma questão de dias para que eles sejam detidos", enfatizou o delegado, que investiga o caso com o delegado da 1ª DP de Cajamar, Daniel dos Santos.

Thomaz disse que os sequestradores afirmam que Munaro teria morrido de enfarte poucas horas após ser rendido. "Falei com a médica legista e ela descartou essa hipótese. Acreditamos que a morte foi por asfixia. A vítima estava amordaçada e um pano cobria seu nariz."

No dia do sequestro, após rastrear um celular utilizado no contato com a família, a polícia identificou como suspeito um vizinho da vítima. Segundo o delegado, a abordagem não foi feita para não atrapalhar as investigações. "Faltava identificar o líder da quadrilha e saber qual o local do cativeiro. Pegar uma pessoa que não soubesse do cativeiro não levaria a nada", explicou. Como os bandidos não fizeram mais contato, a polícia prendeu os suspeitos.

A vítima era pai do diretor de Propriedade Intelectual da Microsoft Brasil, também Emílio Munaro.