Vítima de turbulência em voo passará por cirurgia em SP

O incidente aconteceu por volta das 19h30 com o voo TAM JJ 8095 (Miami - São Paulo), quando se aproximava do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, onde pousou normalmente minutos depois. Dezesseis passageiros e cinco comissários foram atendidos pelo corpo médico do aeroporto. Treze foram liberados imediatamente e oito, encaminhados para hospitais. Desses, cinco já receberam alta e três continuarão internados, com diagnóstico de fraturas, no Hospital Geral de Guarulhos, no Oswaldo Cruz e no Albert Einstein.