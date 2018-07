Vítima é baleada em assalto no Itaim-Bibi, em SP Uma pessoa foi baleada na manhã desta quinta-feira, 6, em um assalto no cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Faria Lima, no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um casal estava em um carro quando foi abordado por bandidos. A vítima foi levada para o Hospital São Luis, em Santo Amaro, também na sul da capital.