Vítima é baleada na porta de casa em Campinas

Policiais militares foram acionados via 190 e, ao chegarem no local, encontraram a vítima, cujo nome ainda não foi informado, dentro de um Fiat Siena e atingida por vários tiros. O senhor foi encaminhado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti. Dois suspeitos de serem os autores dos tiros foram detidos nas proximidades pela PM.

Até as 5 horas deste sábado, nenhum policial militar havia comparecido no plantão do 5º Distrito Policial, da Vila Georgina, para registrar boletim de ocorrência. Não se sabe por enquanto se a vítima foi abordada por assaltantes ou se os criminosos chegaram mesmo com a intenção de matar.