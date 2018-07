Vítima morre em acidente na zona norte de SP

Um carro bateu em um poste na altura do número 3.000 da via, por volta das 14h30. Além de seis equipes da corporação, um helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), foi acionado para socorrer as vítimas.

Dois dos feridos foram encaminhados para o Pronto Socorro Cachoeirinha, uma vítima foi levada para o Pronto Socorro Penteado e outras duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a avenida está interditada desde as 15h30, perto da Rua Inácio Leitão, no sentido Freguesia do Ó.