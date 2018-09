Vítima pede ajuda pela internet e PM prende assaltantes

A ligação foi recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São Paulo às 14h46. O namorado de Raiza informou o endereço do ferro-velho e contou como ficou sabendo do crime, que estava acontecendo a cerca de 80 quilômetros dali.

Segundo a PM, a informação foi passada também pela internet para o Copom de Santos, responsável pelo policiamento no litoral sul. A central de Santos, por sua vez, enviou, por rádio, a solicitação para uma viatura da Força Tática do 45.º Batalhão, na Praia Grande. Às 14h48, dois minutos após a ligação do jovem, os policiais chegavam ao ferro-velho.

Ao notarem a chegada da Polícia Militar, os três assaltantes tentaram fugir. Joel Vieira da Silva, foragido da Penitenciária de Mongaguá, e Fernando Henrique Cholodike da Silva, com passagem por tráfico de drogas e roubo, acabaram presos. Um terceiro suspeito fugiu de bicicleta, segundo a polícia. As informações são do Jornal da Tarde.