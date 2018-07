Vítima reconhece suspeito de ataque sexual no Metrô

Robson Jesus dos Santos do Nascimento, de 27 anos, que estava com a barba e o cabelo mais compridos que na época do ataque, foi ouvido durante a madrugada e liberado por volta das 5 horas. Ele foi identificado pela mulher de 34 anos como autor do ataque na estação Sacomã no último dia 19 de julho. Robson foi indiciado por ato obsceno e ameaça.

O delegado afirmou, porém, que Robson Jesus pode não ser o autor das acusações. "Por mais que a vítima tenha o identificado como o homem do ataque, as imagens, certamente, são bastante diferentes. Não parece a mesma pessoa", relatou Rosa.

O delegado disse também que o homem é morador de rua e apresenta, nitidamente, problemas psicológicos. "No início, ele negou as acusações, mas após alguns questionamentos, ratificou que era ele mesmo nas imagens das câmeras. Ele parecia confuso. Com essa diferença no aspecto visual do suspeito, vamos precisar de mais provas. As investigações vão continuar", declarou.