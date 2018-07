Vítimas amarram ladrão em poste e dão surra

O desempregado Fabrício da Silva, de 21 anos, tentava roubar uma geladeira e uma TV com um comparsa, que fugiu ao ser surpreendido pelos donos da casa.

Um dos moradores segurou Silva, enquanto o outro buscou uma corda. Fabrício então foi amarrado no poste para que não fugisse enquanto as vítimas chamavam a polícia. Mas outros moradores do bairro, alertados pelo movimento, reconheceram Silva como o autor dos furtos em diversas casas do bairro, e aproveitaram para dar uma surra no rapaz, que só parou de apanhar quando a polícia chegou e o levou preso.

"Demos só uma surra de cinta e uns tapas", disse um dos moradores que não quis ser identificado. Segundo ele, a vizinhança estava cansada dos furtos do rapaz. Fabrício é conhecido no bairro desde adolescente, quando foi preso por tráfico. Agora foi preso em flagrante por furto.