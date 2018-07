Vítimas das chuvas começam a ocupar tendas em PE

Para o acampamento, o governo disponibilizou dez banheiros químicos e dois contêineres com 11 chuveiros cada para começar a atender as famílias. A ideia é que, até o dia 15 de agosto, fiquem prontos um banheiro público, um refeitório comunitário e um centro de convivência no local. Enquanto a infraestrutura termina de ser montada, as famílias ficarão recebendo do estado quatro refeições diárias já prontas, uma vez que não é permitido cozinhar dentro das barracas para evitar acidentes.

Mais quatrocentas estão sendo montadas em outros municípios de Pernambuco e de Alagoas. Barreiros é uma das 67 cidades castigadas pelas chuvas em Pernambuco. Doze cidades pernambucanas permanecem em estado de calamidade pública: Água Preta, Barra de Guabiraba, Barreiros, Correntes, Cortês, Jaqueira, Palmares, São Benedito do Sul e Vitória de Santo Antão, Primavera, Catende e Maraial.