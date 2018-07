Vítimas das chuvas do PI vão ganhar mobília do governo O governo do Piauí vai restituir os eletrodomésticos e as mobílias das famílias cujas casas foram destruídas pela enxurrada da Barragem Algodões 1, em Cocal da Estação. De acordo com o governador Wellington Dias (PT), será liberada uma verba do Ministério da Integração Nacional. Serão R$ 2,2 milhões para compra de geladeiras, fogões e móveis. Dias informou que as famílias receberão terreno e casas novas. As famílias dos municípios de Cocal e Buriti dos Lopes serão beneficiadas.