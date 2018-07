Vítimas das chuvas no Rio vão receber aluguel social O governador Sérgio Cabral autorizou o pagamento de aluguel social para as vítimas das chuvas na Baixada Fluminense. As famílias que perderam suas casas serão cadastradas pelas prefeituras e receberão o valor de R$ 500. Em Queimados, 300 famílias receberão o benefício. O governador também pediu à Secretaria Nacional de Defesa Civil reforço na assistência às cidades atingidas com máquinas, caminhões, além de colchonetes, água potável e cesta básica.