Vítimas de abuso querem mais do que desculpas do papa As vítimas de abusos sexuais cometidos por padres exigiram na terça-feira que o papa Bento 16 tome medidas concretas para punir os clérigos que molestaram crianças. Eles afirmam que o pedido de desculpas do papa esperado para esta semana não será suficiente.