Vítimas de acidente de helicóptero são veladas no Rio Os corpos de duas das quatro vítimas da queda de um helicóptero na praia Ponte de Itapororoca, em Porto Seguro, na Bahia, na noite da última sexta-feira, 17, estão sendo velados na Capela 1 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. De acordo com a administração do cemitério, o enterro de Fernanda Kfuri, de 34 anos, e Gabriel Kfuri, de 2 anos, está marcado para as 15 horas deste domingo.