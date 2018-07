Vítimas de acidente em parque estão em estado grave Dois adolescentes, vítimas do acidente na madrugada de hoje no Glória Center Parque de Diversões, que funcionava há duas semanas na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, sofreram traumatismo craniano e estão internados em estado grave. Segundo a secretaria municipal de Saúde, Victor Alcântara Oliveira, de 16 anos, e Daiane Mesquita, de 17, estão no hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio.